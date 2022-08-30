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    Куинз Парк Рейнджерс — Халл Сити. Смотреть онлайн в прямом эфире

    30.08.2022 в 21:45 начнется матч в английском Чемпионшипе Куинз Парк Рейнджерс — Халл Сити

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс Халл Сити
    Куинз Парк Рейнджерс и Халл Сити начнут матч в 21:45 в английском Чемпионшипе, 30.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Халл Сити» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

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