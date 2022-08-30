Зиньковский не поможет «Спартаку» в ближайших матчах

Полузащитник «Спартака»пропустит ближайшие матчи «красно-белой» команды из-за травмы.

Как информирует клубная пресс-служба москвичей, у 26-летнего вингера повреждение плеча, полученное в матче седьмого тура против «Факела». Тот поединок завершился победой столичных футболистов со счётом 4:1.

Зиньковский не имеет твердого места в основе «Спартака», но принял участие во всех восьми матчах сезона и отметился одним забитым мячом. «Красно-белые» купили Зиньковского у «Крыльев Советов» за 3,2 млн евро. Контракт подписан на пять лет.

Напомним, встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» в рамках Кубка России состоится сегодня, 30 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.