Решение по тренерскому штабу «Химок» будет принято по результатам матча Кубка России

Член наблюдательного советапрокомментировал информацию о возможной смене тренерского штаба и менеджмента клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что в среду, 31 августа, подмосковный клуб может уволить главного тренера Николая Писарева, а также сменить генерального директора Дмитрия Ульянова, который пригласил специалиста.

«У нас намечено на среду собрание учредителей. Будет обсуждаться вопрос текущего состояния дел. После этого будут сделаны выводы.

Какие это будут выводы? Говорить об этом преждевременно и рано. Не исключаю вопрос смены тренерского штаба и менеджмента клуба.

По результатам матча в Кубке России будет понятно, что будет с тренерским штабом. Решение совета учредителей будет со сноской — в зависимости от игры в Кубке», — сказал Терюшков «Спорт-экспрессу».

Терюшков ответил на вопрос о возможном возвращении Сергея Юрана на пост главного тренера подмосковной команды.

«Юран кандидат на пост главного тренера? Вот это да. Серьезно, конечно (смеется). Знаете, это больше слухи.

Возвращение Юрана исключено? Не могу этого сказать. Пока мы даже не провели собрание учредителей. Пути господни неисповедимы», — сказал функционер.

В первом матче группового этапа Кубка России «Химки» сыграют дома с «Краснодаром». Встреча пройдет 31 августа.