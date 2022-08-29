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    Источник: Юран может возглавить «Химки», которые покинул 3 недели назад

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    Российский тренер Сергей Юран может вернуться на пост наставника «Химок».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Ранее в СМИ появилась информация, что в среду, 31 августа, подмосковный клуб может уволить Николая Писарева с этой должности, а также сменить генерального директора Дмитрия Ульянова, который пригласил нового тренера.

    По сведениям «Чемпионата», Юран является основным претендентом на должность, которую покинул в первой половине августа в результате неожиданного увольнения.

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    • «Вопрос возвращения Юрана прорабатывается руководством Химок», — сообщил изданию знакомый с ситуацией источник.

    Под его руководством в текущем розыгрыше РПЛ команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. После его увольнения у «Химок» 3 поражения с общим счетом 2:10.

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