Источник: Юран может возглавить «Химки», которые покинул 3 недели назад

Российский тренерможет вернуться на пост наставника

Ранее в СМИ появилась информация, что в среду, 31 августа, подмосковный клуб может уволить Николая Писарева с этой должности, а также сменить генерального директора Дмитрия Ульянова, который пригласил нового тренера.

По сведениям «Чемпионата», Юран является основным претендентом на должность, которую покинул в первой половине августа в результате неожиданного увольнения.

«Вопрос возвращения Юрана прорабатывается руководством Химок», — сообщил изданию знакомый с ситуацией источник.

Под его руководством в текущем розыгрыше РПЛ команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. После его увольнения у «Химок» 3 поражения с общим счетом 2:10.