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    Норманн может перейти в «Динамо» или «Локомотив»

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    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может перейти в один из клубов российской Премьер-лиги.

    Матиас Норманн
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    Матиас Норманн

    Как сообщает «Спорт-Экспресса», представители Норманна ведут переговоры с «Андерлехтом».

    Норвежец готов рассмотреть варианты в России в том случае, если не сможет договориться с бельгийским клубом.

    В России Норманна хотят подписать два московских клуба — «Динамо» и «Локомотив».

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    • Ранее Матиас был близок к переходу в итальянский «Лечче», но сделка сорвалась из-за проблем с документами.

    В прошлом сезоне Норманн выступал на правах аренды за английский «Норвич».

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