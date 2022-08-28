Норманн может перейти в «Динамо» или «Локомотив»

Матиас Норманн Фото: globallookpress.com
Как сообщает «Спорт-Экспресса», представители Норманна ведут переговоры с «Андерлехтом».
Норвежец готов рассмотреть варианты в России в том случае, если не сможет договориться с бельгийским клубом.
В России Норманна хотят подписать два московских клуба — «Динамо» и «Локомотив».
Ранее Матиас был близок к переходу в итальянский «Лечче», но сделка сорвалась из-за проблем с документами.
В прошлом сезоне Норманн выступал на правах аренды за английский «Норвич».