Норманн может перейти в «Динамо» или «Локомотив»

Полузащитник «Ростова»может перейти в один из клубов российской Премьер-лиги.

Как сообщает «Спорт-Экспресса», представители Норманна ведут переговоры с «Андерлехтом».

Норвежец готов рассмотреть варианты в России в том случае, если не сможет договориться с бельгийским клубом.

В России Норманна хотят подписать два московских клуба — «Динамо» и «Локомотив».

Ранее Матиас был близок к переходу в итальянский «Лечче», но сделка сорвалась из-за проблем с документами.

В прошлом сезоне Норманн выступал на правах аренды за английский «Норвич».