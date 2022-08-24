«Ноттингем Форест» согласовал условия контракта с Сидибе

«Ноттингем Форест» достиг соглашения о подписании контракта с бывшим футболистом «Монако». Об этом сообщает издание Footmercato

По сведениям журналистов, контракт будет заключён по схеме «1+1», но пока не всё готово для перехода француза в стан «лесников». Уточняется, что «Ноттингем Форест» в качестве одной из альтернатив на правый фланг обороны рассматривает бывшего футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье.

В данный момент Джибриль Сидибе находится без клуба с тех пор, как 30 июня истёк срок его соглашения с французским «Монако». В минувшем сезоне Джибриль Сидибе провёл за команду 26 матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями.