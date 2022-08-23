Кержаков: В таких матчах, как с «Торпедо», вратаря радует только статистика

Голкиперрассказал, как чувствовал себя во время матча 6‑го тура РПЛ с

В игре «Зенит» — «Торпедо» (2:0) гости отметились всего одним ударом в сторону ворот Кержакова.

«На следующий день после матча с "Торпедо" была тренировка. Восстановительная для тех, кто играл, и нагрузочная для тех, кто не играл.

Для меня вссотановительная? Ну если то, что происходило со мной в матче с "Торпедо", можно назвать игрой — то да.

На самом деле скучно не было. И хочу сказать, что такие матчи самые сложные для вратарей. Ты без работы, а нервное напряжение очень сильное.

И потом после таких игр не испытываешь какого‑то удовольствия. Не чувствуешь себя причастным к победе. Статистика — это единственное, что в таких случаях радует.

Летать по углам приятнее, конечно. Это же естественная среда для вратаря. И как бы это парадоксально ни прозвучало, именно в таких играх, когда много работы, ты расслабляешься.

Немного завидовал вратарю "Торпедо" Егору Бабурину, да. Поздравил его, кстати, с хорошей игрой.

Если вратарь делает то, что должен, это уже неплохо. Но выручать — это тоже наша работа. Профессия, если хотите.

Именно так нас учил наш детский тренер вратарей Алексей Анатольевич Поликанов, светлая ему память. На вратарской теории он так и говорил — ваша работа похожа на работу сапера», — сказал игрок в эфире «Радио Зенит».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 14 очков.