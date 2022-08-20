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    «Лестер» уступил «Саутгемптону», «Эвертон» и «Ноттингем Форест» поделили очки

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    В матче 3-го тура чемпионата Англии «Лестер» потерпел домашнее поражение от «Саутгемптона» — 1:2.

    «Лестер»
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    «Лестер»

    Счет в матче на 54-й минуте открыли «лисы». Прямым ударом со стандарта почти от правого угла штрафной площади Джеймс Мэддисон отлично перекинул мяч через стенку и положил точно в угол!.

    На 68-й минуте гости отыгрались. После сильного вбрасывания из-за боковой мяч застрял в штрафной «Лестера», Белла-Котчап выкатил Че Адамсу под удар, и форвард пробил бьет мимо Уорда.

    А на 85-й минуте «святые» повели. Прошла подача с правого фланга от Уорда-Прауза точно на Адамса, который в шикарном прыжке вколотил мяч в сетку, оформив дубль.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Саутгемптон 1:1
    Голы: 1:0 Джеймс Мэддисон (54'), 1:1 Че Адамс (68'), 1:2 Че Адамс (84') Лестер: Дэнни Уорд, Тимоти Кастань, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Джеймс Джастин, Кирман Дьюсбери-Холл, Вильфред Ндиди, Джеймс Мэддисон, Айосе Перес (Юри Тилеманс, 65'), Джейми Варди (Патсон Дака, 65'), Харви Льюис Барнс (Келечи Ихеаначо, 76') Саутгемптон: Sekou Mara (Че Адамс, 59'), Мохамед Эльюнуссип, Адам Армстронг (Стюарт Армстронг, 70'), Джо Арибо (Лянцо, 88'), Ромео Лавиа, Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо, Мохаммед Салису, Армель Белла-Котчап, Кайл Уолкер-Питерс, Gavin Bazunu Предупреждения: Мохамед Эльюнуссип (64'), Патсон Дака (76'), Джо Арибо (82'), Джеймс Мэддисон (90 + 4'), Ромео Лавиа (90 + 4')

    В параллельном матче «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Ноттингем Форестом» — 1:1.

    Гости открыли счет на 81-й минуте, благодаря ошибке голкипера «ирисок». Пикфорд отбил к углу вратарской мяч после дальнего удара Йейтса, а Бреннан Джонсон оказался первым на добивании.

    А на 88-й минуте Пикфорд после паса партнера исполнил сильный вынос вперед, Демарай Грей выскочил из-за спин защитников, вывалился на рандеву с Хендерсоном и низом пробил в ближний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Ноттингем Форест 0:0
    Гол: 0:1 Бреннан Джонсон (81') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Конор Коди, Джеймс Тарковски, Нэйтан Паттерсон, Том Дэвис (Amadou Mvom Onana, 57'), Алекс Айуоби, Виталий Миколенко, Энтони Гордон, Демарай Грей, Хосе Рондон (Дуайт Макнил, 57') Ноттингем Форест: Бреннан Джонсон, Тайво Авонийи (Морган Гиббз-Уайт, 61'), Джесси Лингард (Шейку Куйяте, 84'), Harry Toffolo, Lewis O'Brien, Орел Мангала (Ryan Yates, 55'), Неко Уильямс, Скотт Маккена, Стив Кук, Джо Уорролл, Дин Хендерсон Предупреждения: Джо Уорролл (20'), Энтони Гордон (21'), Неко Уильямс (29'), Алекс Айуоби (35'), Amadou Mvom Onana (60')

    У «ирисок» одно очко после трех матчей АПЛ. У «Ноттингем Форест» — 4 очка.

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