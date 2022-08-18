Колосков — о «Торпедо»: С таким уровнем футбола трудно удержаться в РПЛ

Почетный президент РФСвысказал мнение об отставкес поста главного тренера московского

«Судьба тренера, с ней ничего не сделаешь. Есть результат — есть работа, нет — нет работы. Бородюк не первый и не последний.

Думаю, что больших ожиданий от "Торпедо" не было. Все говорили, что если команда качественно не усилится, то у нее будут проблемы. Так и получилось.

С таким уровнем футбола трудно удержаться в премьер-лиге. Здесь всё по-другому», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Команда за пять туров текущего сезона набрала одно очко и занимает 15-е место в турнирной таблице.