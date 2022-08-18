начнут матч в 21:00 в квалификации Лиги Европы, 18.08.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Днепр-1» — «АЕК Ларнака». Коэффициент ставки — 1.85 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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