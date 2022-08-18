В четверг, 18 августа в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы «Днепр-1» на нейтральном поле в Словакии сыграет против кипрского АЕКа. Матч начнётся в 21:00 (мск). «Днепр-1» — АЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр-1»

Сезон 21/22 — самый успешный для клуба «Днепр-1». Команда выиграла бронзовые медали. Украинский коллектив открывает новый сезон дебютом в еврокубках. Речь о старте во втором по значимости турнире УЕФА — Лиге Европы.

Несмотря на статус новичка, «Днепр-1» стартует с 4-го отборочного раунда. Первые три этапа квалификации украинская команда пропустила, благодаря высокому рейтингу УПЛ. Среди футбольных ассоциаций Европы украинский чемпионат занимает 14 место.

«Днепр-1» — по футбольным меркам клуб молодой. Команда была основана в 2017-м году. Полуфиналист Кубка Украины 2018 и 2019 годов. В украинской Премьер-лиге команда выступает с 2019-го года.

Все прогнозы на Лигу Европы

Итак, Лига Европы, плей-офф. Первый соперник «Днепра» — АЕК из Ларнаки. На кону выход в групповую стадию еврокубка.

АЕК

АЕК — серебряный призёр чемпионата Кипра. На правах вице-чемпиона своей страны киприоты стартовали во 2-м раунде Лиги чемпионов. В соперниках был датский «Мидтьюлланд».

Обе встречи завершились боевой ничьей (2:2 — по сумме двух матчей). Исход противостояния АЕК и «Мидтьюлланд» был решен в серии пенальти. Лотерею 11-ти метровых ударов футболисты из Ларнаки проиграли 3:4.

Далее участие в Лиге Европы. АЕК оказался на один гол сильнее сербского «Партизана» (2:1 — победа дома и 2:2 — ничья в гостях). Осталось пройти заключительный раунд квалификации. На пути в группу стоит клуб из Украины.

Скоро АЕК стартует в чемпионате Кипра. Уже известен календарь игр. В 1-м туре серебряные призёры сыграют дома против ФК «Докса». Матч запланирован на 27 августа.

Прогноз и ставка

В этом противостоянии букмекеры не могут определить явного фаворита пары. На победу команды «Днепр-1» можно поставить за 2.51. Ничью оценивают в 3.24, а на победу АЕКа — за 2.75

«Днепр-1» — тёмная лошадка. От украинской команды можно ожидать чего угодно: от сенсационной победы до крупного поражения.

АЕК — еврокубковый боец. Киприоты регулярно играют в еврокубках.

Прогноз — риск есть. Есть вероятность, что в первом официальном матче сезона «Днепр-1» и АЕК обменяются голами

Ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.85