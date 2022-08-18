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    Забьёт ли «Днепр-1» первый гол на европейской арене?

    «Днепр-1» — АЕК. Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, финал квалификации Лиги Европы, 18 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — АЕК
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    Фрагмент матча «Партизан» — АЕК
    В четверг, 18 августа в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы «Днепр-1» на нейтральном поле в Словакии сыграет против кипрского АЕКа. Матч начнётся в 21:00 (мск). «Днепр-1» — АЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Августа 2022 года
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    «Днепр-1»

    Сезон 21/22 — самый успешный для клуба «Днепр-1». Команда выиграла бронзовые медали. Украинский коллектив открывает новый сезон дебютом в еврокубках. Речь о старте во втором по значимости турнире УЕФА — Лиге Европы.

    Несмотря на статус новичка, «Днепр-1» стартует с 4-го отборочного раунда. Первые три этапа квалификации украинская команда пропустила, благодаря высокому рейтингу УПЛ. Среди футбольных ассоциаций Европы украинский чемпионат занимает 14 место.

    «Днепр-1» — по футбольным меркам клуб молодой. Команда была основана в 2017-м году. Полуфиналист Кубка Украины 2018 и 2019 годов. В украинской Премьер-лиге команда выступает с 2019-го года.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Итак, Лига Европы, плей-офф. Первый соперник «Днепра» — АЕК из Ларнаки. На кону выход в групповую стадию еврокубка.

    АЕК

    АЕК — серебряный призёр чемпионата Кипра. На правах вице-чемпиона своей страны киприоты стартовали во 2-м раунде Лиги чемпионов. В соперниках был датский «Мидтьюлланд».

    Обе встречи завершились боевой ничьей (2:2 — по сумме двух матчей). Исход противостояния АЕК и «Мидтьюлланд» был решен в серии пенальти. Лотерею 11-ти метровых ударов футболисты из Ларнаки проиграли 3:4.

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    • Далее участие в Лиге Европы. АЕК оказался на один гол сильнее сербского «Партизана» (2:1 — победа дома и 2:2 — ничья в гостях). Осталось пройти заключительный раунд квалификации. На пути в группу стоит клуб из Украины.

    Скоро АЕК стартует в чемпионате Кипра. Уже известен календарь игр. В 1-м туре серебряные призёры сыграют дома против ФК «Докса». Матч запланирован на 27 августа.

    Прогноз и ставка

    В этом противостоянии букмекеры не могут определить явного фаворита пары. На победу команды «Днепр-1» можно поставить за 2.51. Ничью оценивают в 3.24, а на победу АЕКа — за 2.75

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    «Днепр-1» — тёмная лошадка. От украинской команды можно ожидать чего угодно: от сенсационной победы до крупного поражения.

    АЕК — еврокубковый боец. Киприоты регулярно играют в еврокубках.

    Прогноз — риск есть. Есть вероятность, что в первом официальном матче сезона «Днепр-1» и АЕК обменяются голами

    Ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.85

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    «Днепр-1» — АЕК: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Забьёт ли «Днепр-1» первый гол на европейской арене?
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