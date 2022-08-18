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    Абаскаль: Хотим вложить в матч с «Динамо» нашу душу

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о ходе восстановления игроков красно-белых Мацея Рыбуса и Виктора Мозеса.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    В первом тайме матча 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0) Мозес получил повреждение ахиллова сухожилия, из-за которого ему потребовалось хирургическое вмешательство.

    Рыбус травмировался перед матчем с «Уралом». Он получил небольшое повреждение.

    «Рыбус продолжает восстановление, сейчас работает по индивидуальной программе.

    У него была опасная травма, но уже сейчас он близок к тому, чтобы вернуться в группу. Надеемся, что завтра он будет работать со всеми.

    Мы общались с Мозесом о его операции. Могу сказать, что всё прошло хорошо, он чувствует себя нормально.

    Мы должны поддерживать его, ведь он очень помог нам в начале сезона», — сказал Абаскаль в эфире клубного YouTube-канала.

    Также испанец поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Динамо» в рамках 6-го тура чемпионата России.

    «Дерби есть дерби, в моей жизни их было множество. "Севилья" — "Бетис" — это противостояние, которое мне хорошо знакомо.

    У меня был опыт проведения дерби в Швейцарии. Дерби выигрывают за счёт сердца, души и отношения. Хотим вложить в матч с "Динамо" нашу душу», — сказал он.

    Интервью Абаскаля
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