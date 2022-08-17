начнут матч в 21:45 в английском Чемпионшипе, 17.08.2022.

Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Сток Сити» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сток Сити» — «Мидлсбро». Коэффициент ставки — 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сток Сити»).

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