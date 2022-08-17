17 августа, Сток-он-Трент — «Сток Сити» примет «Мидлсбро» в рамках 4 тура Чемпионшипа. Начало в 21:45 мск. «Сток Сити» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сток Сити»

В текущем сезоне команда потерпела уже два поражения, из-за чего занимает только 16 место.

При этом у «Сток Сити» была и одна победа. Хозяева выиграли дома у «Блэкпула» со счетом 2:0. Обе неудачи — выездные. Коллектив проиграл «Миллуоллу» 0:2 и «Хаддерсфилду» 1:3.

Коэффициенты матча Сток Сити — Мидлсбро 1 2.65 X 3.25 2 2.70 Ставка

Клуб не смог пробиться в 1/16 финала Кубка лиги, уступив «Моркаму» в серии пенальти.

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«Сток» имеет 4 победы в последних шести домашних матчах в рамках Чемпионшипа.

«Мидлсбро»

Гости в этом сезоне пока что без побед. За четыре матча с учетом Кубка команда набрала две ничьи и два поражения.

В чемпионате «Мидлсбро» разошелся миром с «Шеффилд Юнайтед» (2:2) и «Вест Бромвичем» (1:1). Также гости проиграли КПР со счетом 2:3.

В матче Кубка лиги «Боро» проиграл «Барнсли» пропустив один единственный мяч в третьей добавленной минуте.

«Мидлсбро» проиграл уже два выездных матча подряд в этом турнире и не может победить на протяжении четырех выступлений.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров не дают четкого понимания, кто есть фаворитом встречи. Коэффициенты на победу составляют 2.60 и 2.70 соответственно.

«Сток» провел дома только один матч и именно он оказался победным. Команда хорошо выступает в домашних стенах и наверняка будет играть на победу с соперником, у которого в этом сезоне пока что ни одного положительного результата.

Рекомендуется поставить на победу «Сток Сити» с подстраховкой, используя вариант «Ф1 (0)» за 1.83.