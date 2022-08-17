«Сток Сити»
В текущем сезоне команда потерпела уже два поражения, из-за чего занимает только 16 место.
При этом у «Сток Сити» была и одна победа. Хозяева выиграли дома у «Блэкпула» со счетом 2:0. Обе неудачи — выездные. Коллектив проиграл «Миллуоллу» 0:2 и «Хаддерсфилду» 1:3.
Коэффициенты матча Сток Сити — Мидлсбро
Клуб не смог пробиться в 1/16 финала Кубка лиги, уступив «Моркаму» в серии пенальти.
«Сток» имеет 4 победы в последних шести домашних матчах в рамках Чемпионшипа.
«Мидлсбро»
Гости в этом сезоне пока что без побед. За четыре матча с учетом Кубка команда набрала две ничьи и два поражения.
В чемпионате «Мидлсбро» разошелся миром с «Шеффилд Юнайтед» (2:2) и «Вест Бромвичем» (1:1). Также гости проиграли КПР со счетом 2:3.
В матче Кубка лиги «Боро» проиграл «Барнсли» пропустив один единственный мяч в третьей добавленной минуте.
«Мидлсбро» проиграл уже два выездных матча подряд в этом турнире и не может победить на протяжении четырех выступлений.
Прогноз и ставка
Котировки букмекеров не дают четкого понимания, кто есть фаворитом встречи. Коэффициенты на победу составляют 2.60 и 2.70 соответственно.
«Сток» провел дома только один матч и именно он оказался победным. Команда хорошо выступает в домашних стенах и наверняка будет играть на победу с соперником, у которого в этом сезоне пока что ни одного положительного результата.
Рекомендуется поставить на победу «Сток Сити» с подстраховкой, используя вариант «Ф1 (0)» за 1.83.