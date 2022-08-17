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    «Сток Сити» снова выиграет в домашних стенах?

    «Сток Сити» — «Мидлсбро». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 17 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Мидлсбро»
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    Джейкоб Браун
    17 августа, Сток-он-Трент — «Сток Сити» примет «Мидлсбро» в рамках 4 тура Чемпионшипа. Начало в 21:45 мск. «Сток Сити» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 17 Августа 2022 года
    Сток Сити
  • Сток-он-Трент
    •  Сток Сити 21:45 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
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    «Сток Сити»

    В текущем сезоне команда потерпела уже два поражения, из-за чего занимает только 16 место.

    При этом у «Сток Сити» была и одна победа. Хозяева выиграли дома у «Блэкпула» со счетом 2:0. Обе неудачи — выездные. Коллектив проиграл «Миллуоллу» 0:2 и «Хаддерсфилду» 1:3.

    Коэффициенты матча Сток Сити — Мидлсбро

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Клуб не смог пробиться в 1/16 финала Кубка лиги, уступив «Моркаму» в серии пенальти.

    Все прогнозы на футбол

    «Сток» имеет 4 победы в последних шести домашних матчах в рамках Чемпионшипа.

    «Мидлсбро»

    Гости в этом сезоне пока что без побед. За четыре матча с учетом Кубка команда набрала две ничьи и два поражения.

    В чемпионате «Мидлсбро» разошелся миром с «Шеффилд Юнайтед» (2:2) и «Вест Бромвичем» (1:1). Также гости проиграли КПР со счетом 2:3.

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    • В матче Кубка лиги «Боро» проиграл «Барнсли» пропустив один единственный мяч в третьей добавленной минуте.

    «Мидлсбро» проиграл уже два выездных матча подряд в этом турнире и не может победить на протяжении четырех выступлений.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров не дают четкого понимания, кто есть фаворитом встречи. Коэффициенты на победу составляют 2.60 и 2.70 соответственно.

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    «Сток» провел дома только один матч и именно он оказался победным. Команда хорошо выступает в домашних стенах и наверняка будет играть на победу с соперником, у которого в этом сезоне пока что ни одного положительного результата.

    Рекомендуется поставить на победу «Сток Сити» с подстраховкой, используя вариант «Ф1 (0)» за 1.83.

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    «Сток Сити» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 17.08.2022. Прогнозы на футбол. «Сток Сити» снова выиграет в домашних стенах?
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