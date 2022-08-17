Наставник ЦСКА прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Кубка России

Главный тренер ЦСКАподелился своим мнением о жеребьевке группового этапа Кубка России.

«Все группы ровненькие по составу. Мы играем с двумя клубами, в которых удалось поработать, это "Сочи" и "Урал". Плюс играем с "Торпедо", не будет лишнего переезда. В плане логистики очень хорошо, что нет команд из городов с закрытыми аэропортами, все достаточно удобно.

Будем ли мы всегда выставлять оптимальный состав, или будем давать игровую практику тем, кто мало получает ее в чемпионате? Сейчас об этом говорить преждевременно. Придет время, и мы уже будем отталкиваться от тех обстоятельств, в которых будем находиться. Ротация будет необходима, и на 100 процентов могу сказать, что игроки, которые мало задействованы, будут получать игровое время. Но мы настроены на победу в каждом матче, и подходить к выбору состава и тактики будем с соответствующим настроем.

Плюс есть новички, которых надо адаптировать в наш процесс. В этом плане как нельзя кстати такой розыгрыш турнира. Благодаря этому формату мы получили много интересных матчей. У нас будут хорошие игры в группе, и не только с "Сочи" и "Уралом". Думаю, для столичных болельщиков и для фанатов "Торпедо" эти дополнительные матчи будут интересны. В других группах есть такие противостояния, как между "Зенитом" и "Спартаком". То, что таких матчей будет сыграно больше, пойдет на пользу российскому футболу», — приводит слова Федотова пресс-служба армейцев.

ЦСКА оказался в одной группе с «Сочи», «Уралом» и «Торпедо».