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    Источник: Дзюба отказывается от предложения «Адана Демирспор», несмотря на внушительную зарплату

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    Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба пока не готов принять предложение «Адана Демирспор».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    По информации журналиста Ивана Карпова, турецкий клуб готов платить 33-летнему футболисту 1,5 миллиона евро в год. Кроме того, предусмотрены «серьезные бонусы».

    Несмотря на это, Дзюба отказывается от возможности продолжить карьеру в «Адана Демирспор».

    Ранее спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что клуб заинтересован в подписании Дзюбы.

    В конце июля игроком «Адана Демирспор» стал бывший одноклубник Дзюбы — 33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2022 год. С лета прошлого года за этот турецкий клуб выступает и известный итальянский форвард Марио Балотелли.

    Напомним, Дзюба находится без команды с мая, когда покинул петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта.

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