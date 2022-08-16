Источник: Дзюба отказывается от предложения «Адана Демирспор», несмотря на внушительную зарплату

Бывший нападающий «Зенита»пока не готов принять предложение

По информации журналиста Ивана Карпова, турецкий клуб готов платить 33-летнему футболисту 1,5 миллиона евро в год. Кроме того, предусмотрены «серьезные бонусы».

Несмотря на это, Дзюба отказывается от возможности продолжить карьеру в «Адана Демирспор».

Ранее спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что клуб заинтересован в подписании Дзюбы.

В конце июля игроком «Адана Демирспор» стал бывший одноклубник Дзюбы — 33-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2022 год. С лета прошлого года за этот турецкий клуб выступает и известный итальянский форвард Марио Балотелли.

Напомним, Дзюба находится без команды с мая, когда покинул петербургский «Зенит» в связи с истечением срока контракта.