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    Составы на матч 5-го тура РПЛ «Оренбург» — «Торпедо»

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    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Торпедо» на матч пятого тура Российской Премьер-Лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов, Хотулёв, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин Вильчес, Вера, Воробьёв, Масилья.

    «Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Кутепов, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Караев, Калмыков.

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    • Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. С прогнозом на этот матч вы можете ознакомиться здесь.

    «Оренбург» набрал три очка в четырёх матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Торпедо» (1) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (11).

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