«Оренбург»
«Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ после четырех сыгранных матчей, в которых набрал три очка.
До сих пор у «Оренбурга» была лишь одна хорошая игра. Во втором туре команда Марцела Лички разгромила «Урала» — 3:0.
Коэффициенты матча Оренбург — Торпедо
Правда, даже здесь не обошлось без везения. «Оренбург» воспользовался удалением в составе соперника, которому около часа пришлось играть вдесятером.
А в остальных матчах «Оренбург» разочаровал, проиграв «Крыльям Советов», «Спартаку» и «Ростову» и
«Торпедо»
«Торпедо» тем временем и вовсе находится на предпоследней строчке, набрав в четырех матчах лишь одно очко.
В третьем туре столичный клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» — 1:1. Это пока что единственный позитивный момент.
Перед этим были болезненные поражения от «Сочи» и «Динамо». А в прошлом туре автозаводцы проиграли «Химкам».
В СМИ уже появились слухи о том, что Александр Бородюк покинет пост главного тренера «Торпедо» в случае поражения от «Оренбурга».
Прогноз и ставка
На «Оренбург» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Торпедо» — за 3.35.
Обе команды слабо начали сезон, уже сейчас можно сказать, что им будет сложно остаться в элитном дивизионе, но в большей степени это касается «Торпедо».
Скорее всего, «Оренбург» все-таки заставит руководство московского клуба искать нового главного тренера. Бородюк пока не справляется.
Ставка — победа «Оренбурга» за 2.17.