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    «Оренбург» оставит «Торпедо» без главного тренера?

    «Оренбург» — «Торпедо». Прогноз (к. 2.17) и ставки на чемпионат России 14 августа 2022 года

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    В четырех матчах «Торпедо» пропустило 11 мячей
    «Оренбург» сыграет на своем поле против московского «Торпедо» в пятом туре чемпионата России. Матч пройдет 14 августа, начало — в 17:30 мск. «Оренбург» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Августа 2022 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:30 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «Оренбург»

    «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ после четырех сыгранных матчей, в которых набрал три очка.

    До сих пор у «Оренбурга» была лишь одна хорошая игра. Во втором туре команда Марцела Лички разгромила «Урала» — 3:0.

    Коэффициенты матча Оренбург — Торпедо

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
    •

    Правда, даже здесь не обошлось без везения. «Оренбург» воспользовался удалением в составе соперника, которому около часа пришлось играть вдесятером.

    Все прогнозы на спорт

    А в остальных матчах «Оренбург» разочаровал, проиграв «Крыльям Советов», «Спартаку» и «Ростову» и пропустив при этом в общей сложности 10 мячей.

    «Торпедо»

    «Торпедо» тем временем и вовсе находится на предпоследней строчке, набрав в четырех матчах лишь одно очко.

    В третьем туре столичный клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» — 1:1. Это пока что единственный позитивный момент.

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  • Вчера

    • Перед этим были болезненные поражения от «Сочи» и «Динамо». А в прошлом туре автозаводцы проиграли «Химкам».

    В четырех матчах «Торпедо» пропустило 11 мячей.

    В СМИ уже появились слухи о том, что Александр Бородюк покинет пост главного тренера «Торпедо» в случае поражения от «Оренбурга».

    Прогноз и ставка

    На «Оренбург» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Торпедо» — за 3.35.

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    Обе команды слабо начали сезон, уже сейчас можно сказать, что им будет сложно остаться в элитном дивизионе, но в большей степени это касается «Торпедо».

    Скорее всего, «Оренбург» все-таки заставит руководство московского клуба искать нового главного тренера. Бородюк пока не справляется.

    Ставка — победа «Оренбурга» за 2.17.

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    «Оренбург» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. «Оренбург» оставит «Торпедо» без главного тренера?
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