«Оренбург» сыграет на своем поле против московского «Торпедо» в пятом туре чемпионата России. Матч пройдет 14 августа, начало — в 17:30 мск. «Оренбург» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ после четырех сыгранных матчей, в которых набрал три очка.

До сих пор у «Оренбурга» была лишь одна хорошая игра. Во втором туре команда Марцела Лички разгромила «Урала» — 3:0.

Коэффициенты матча Оренбург — Торпедо 1 2.15 X 3.50 2 3.35 Ставка

Правда, даже здесь не обошлось без везения. «Оренбург» воспользовался удалением в составе соперника, которому около часа пришлось играть вдесятером.

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А в остальных матчах «Оренбург» разочаровал, проиграв «Крыльям Советов», «Спартаку» и «Ростову» и пропустив при этом в общей сложности 10 мячей .

«Торпедо»

«Торпедо» тем временем и вовсе находится на предпоследней строчке, набрав в четырех матчах лишь одно очко.

В третьем туре столичный клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» — 1:1. Это пока что единственный позитивный момент.

Перед этим были болезненные поражения от «Сочи» и «Динамо». А в прошлом туре автозаводцы проиграли «Химкам».

В четырех матчах «Торпедо» пропустило 11 мячей.

В СМИ уже появились слухи о том, что Александр Бородюк покинет пост главного тренера «Торпедо» в случае поражения от «Оренбурга».

Прогноз и ставка

На «Оренбург» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Торпедо» — за 3.35.

Обе команды слабо начали сезон, уже сейчас можно сказать, что им будет сложно остаться в элитном дивизионе, но в большей степени это касается «Торпедо».

Скорее всего, «Оренбург» все-таки заставит руководство московского клуба искать нового главного тренера. Бородюк пока не справляется.

Ставка — победа «Оренбурга» за 2.17.