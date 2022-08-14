ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»Новое дно. Унизительное поражение от «Брентфорда» обнажает кризис в «МЮ»
  • 20:32
    • Гол Мюллера помог «Баварии» взять верх над «Вольфсбургом»
  • 20:29
    • «Челси» упустил победу над «Тоттенхэмом» в лондонском дерби
  • 19:29
    • «Ростов» удержал победу над «Нижним Новгородом»
  • 20:45
    • Sky Sports: «МЮ» может расторгнуть контракта с Роналду, если он не изменит поведения
  • 20:01
    • «Ницца» и «Страсбург» не определили сильнейшего в матче 2-го тура Лиги 1
    Все новости спорта

    Алексей Миранчук поделился эмоциями от дебютного гола в составе «Торино»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Торино
    Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук прокомментировал свой гол в дебютном матче за «Торино» против «Монцы» (2:1).

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    «Эмоции — самые положительные! О таком дебюте можно мечтать, потому что я только три дня в команде, буквально провел предыгровые тренировки. О том, что буду играть, узнал вчера. Выйти и сразу забить — я очень этому рад!

    Хочу всем, кто переживает и искренне поддерживает меня, выразить большую благодарность. Мне очень приятно, и я хочу не подводить вас», — сказал Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну для «Коммент.Шоу».

    Матч с «Монцей» стал дебютным для Миранчука в составе «Торино». 26-летний россиянин провел на поле 45 минут и был заменен после первого тайма из-за небольшого мышечного повреждения.

    «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» 11 августа, у туринского клуба есть право выкупа футболиста.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнет ли «Рома» с разгромной победы?
  • «Салернитана» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Как на «Реале» скажется эйфория Суперкубка УЕФА?
  • «Альмерия» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Команде США придется возиться со шведской защитой?
  • США — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.35
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Салернитана — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бетис — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Карацев — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры