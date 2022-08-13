В 14:00 13.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «Уфа» — «Велес» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Велес» — «Уфа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.41 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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