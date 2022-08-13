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    Велес — Уфа. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.08.2022 в 14:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ Велес — Уфа

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    В 14:00 13.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Велес — Уфа в очередном туре ФНЛ.

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    Последний матч между собой: «Уфа» — «Велес» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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