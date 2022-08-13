«Велес» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 августа, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

Москвичи нынешний сезон начали явно не лучшим образом. Вместо традиционного места на экваторе таблицы команда скатилась в зону вылета.

В четырех матчах команда набрала 3 очка и занимает 16 место. Причем забила команда всего три мяча.

Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Велес» на выезде не смог сдержать атаки «Енисея» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

В этом поединке команда будет мотивирована вдвойне. «Велес» находится явно не на своем месте, к тому же всегда интересно померяться силами с недавним полпредом элиты.

«Уфа»

Уфимцам предрекали борьбу за возвращение в элиту. Между тем, «Уфа» начала чемпионат посредственно.

Всего 4 очка в четырех поединка явно не устраивают. Сейчас уфимцы находятся на скромном 14 месте в таблице.

Причем в предыдущем туре «Уфа» откровенно разочаровала. Дома команда уступила «Алании» (1:3).

В этом поединке «Уфа» будет максимально настроена на победу. И по составу, и по классу уфимцы выглядят мощнее оппонента.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Уфу» за 1.77, на ничью за 3.50, а на «Велес» — за 4.82.

«Велес» постарается дать бой недавнему представителю РПЛ.

«Уфа» намерена как можно быстрее улучшить свое турнирное положение .

Уфимцы мотивированы выбраться с низов таблицы. Наши прогноз и ставка — Победа «Уфы» в 1 тайме с коэффициентом 2.41.