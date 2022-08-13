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    Уфимцы совершат блицриг

    «Велес» — «Уфа». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, Первая лига, 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Велес» — «Уфа»
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    «Уфа»
    «Велес» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 августа, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Августа 2022 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 14:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    «Велес»

    Москвичи нынешний сезон начали явно не лучшим образом. Вместо традиционного места на экваторе таблицы команда скатилась в зону вылета.

    В четырех матчах команда набрала 3 очка и занимает 16 место. Причем забила команда всего три мяча.

    Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Велес» на выезде не смог сдержать атаки «Енисея» (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    В этом поединке команда будет мотивирована вдвойне. «Велес» находится явно не на своем месте, к тому же всегда интересно померяться силами с недавним полпредом элиты.

    «Уфа»

    Уфимцам предрекали борьбу за возвращение в элиту. Между тем, «Уфа» начала чемпионат посредственно.

    Всего 4 очка в четырех поединка явно не устраивают. Сейчас уфимцы находятся на скромном 14 месте в таблице.

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    • Причем в предыдущем туре «Уфа» откровенно разочаровала. Дома команда уступила «Алании» (1:3).

    В этом поединке «Уфа» будет максимально настроена на победу. И по составу, и по классу уфимцы выглядят мощнее оппонента.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Уфу» за 1.77, на ничью за 3.50, а на «Велес» — за 4.82.

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    «Велес» постарается дать бой недавнему представителю РПЛ.

    «Уфа» намерена как можно быстрее улучшить свое турнирное положение.

    Уфимцы мотивированы выбраться с низов таблицы. Наши прогноз и ставка — Победа «Уфы» в 1 тайме с коэффициентом 2.41.

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    «Велес» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. Уфимцы совершат блицриг
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