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    Колосков раскритиковал новый формат Кубка России

    Футбол Кубок России Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новый формат Кубка России и участие в нем клубов Медиалиги.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    В Кубке выступят любительские команды «Амкал» и 2DROTS, выступающие в Медиалиге. «Амкал» в 1/256 финала встретится с красногорским «Зорким», 2DROTS — с «Чертаново».

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    • «Мне эта идея не нравится. В Кубке есть какие-то традиции, начиная с СССР, потом был Кубок России — все было четко выстроено.

    Можно было формат поменять. А какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут.

    То, что клубы РПЛ не будут играть с командами из низших лиг, — тоже минус. В регионах ждут наши большие клубы, хотят их видеть.

    Ну приедут блогеры играть, условно, в Хабаровск — какой от этого интерес у местных любителей футбола?

    То, что все вперемешку, и то, что клубы Премьер-лиги будут находиться в суперпривилегированном положении, мне, честно говоря, не импонирует», — заявил Колосков ТАСС.

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