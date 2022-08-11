Колосков раскритиковал новый формат Кубка России

Почетный президентпрокомментировал новый формат Кубка России и участие в нем клубов Медиалиги.

В Кубке выступят любительские команды «Амкал» и 2DROTS, выступающие в Медиалиге. «Амкал» в 1/256 финала встретится с красногорским «Зорким», 2DROTS — с «Чертаново».

«Мне эта идея не нравится. В Кубке есть какие-то традиции, начиная с СССР, потом был Кубок России — все было четко выстроено.

Можно было формат поменять. А какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут.

То, что клубы РПЛ не будут играть с командами из низших лиг, — тоже минус. В регионах ждут наши большие клубы, хотят их видеть.

Ну приедут блогеры играть, условно, в Хабаровск — какой от этого интерес у местных любителей футбола?

То, что все вперемешку, и то, что клубы Премьер-лиги будут находиться в суперпривилегированном положении, мне, честно говоря, не импонирует», — заявил Колосков ТАСС.