Гуренко: «Торино» не ставит высоких задач, Миранчуку будет проще, чем в «Аталанте»

Бывший игроксчитает, что полузащитникможет стать одним из лидеров

Хавбек сборной России перешел в туринский клуб на правах аренды из итальянской «Аталанты».

«Думаю, у него есть все предпосылки для того, чтобы стать одним из лидеров "Торино" и тащить на себе игру.

Он уже адаптировался в Италии за два года — без языкового барьера и проблем с менталитетом ему будет проще. Плюс команда не ставит максимальных задач, тут будет проще, чем в "Аталанте".

Я бы не сказал, что Миранчук пошел на сильное понижение с точки зрения силы команды. У него будет больше шансов доказать состоятельность.

Думаю, он уже освоился, языковой барьер не будет мешать и ему станет значительно проще проявить себя в новой команде. Для него это хороший вызов, ничего страшного в аренде нет.

В "Аталанте" он выходил на замену, забивал, в том числе решающие мячи. Мне кажется, у него просто было мало игрового времени и доверия со стороны тренеров. Со своей стороны, он делал все, что мог», — сказал Гуренко ТАСС.