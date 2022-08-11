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    Гуренко: «Торино» не ставит высоких задач, Миранчуку будет проще, чем в «Аталанте»

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    Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что полузащитник Алексей Миранчук может стать одним из лидеров «Торино».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Хавбек сборной России перешел в туринский клуб на правах аренды из итальянской «Аталанты».

    «Думаю, у него есть все предпосылки для того, чтобы стать одним из лидеров "Торино" и тащить на себе игру.

    Он уже адаптировался в Италии за два года — без языкового барьера и проблем с менталитетом ему будет проще. Плюс команда не ставит максимальных задач, тут будет проще, чем в "Аталанте".

    Я бы не сказал, что Миранчук пошел на сильное понижение с точки зрения силы команды. У него будет больше шансов доказать состоятельность.

    Думаю, он уже освоился, языковой барьер не будет мешать и ему станет значительно проще проявить себя в новой команде. Для него это хороший вызов, ничего страшного в аренде нет.

    В "Аталанте" он выходил на замену, забивал, в том числе решающие мячи. Мне кажется, у него просто было мало игрового времени и доверия со стороны тренеров. Со своей стороны, он делал все, что мог», — сказал Гуренко ТАСС.

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