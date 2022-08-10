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    Названо имя британского бизнесмена, который хочет купить «Манчестер Юнайтед»

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    Британский бизнесмен Майкл Найтон сообщил, что готовит предложение по покупке «Манчестер Юнайтед».

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    Найтон уже пытался купить «МЮ» в 1989 году за 20 миллионов стерлингов, но не смог оформить сделку и занял должность в правлении клуба.

    «Клуб находится в кризисном положении, и мы все знаем, почему это так. У нас абсолютно неумелые и, откровенно говоря, бесполезные владельцы, которые мало что понимают в футболе. Все знают, что "МЮ" нужен новый владелец, моя цель — стать им. Сейчас мы работаем над оформлением бумаг и официальным предложением.

    При этом надо понимать, что клуб официально не продается, но я хочу убедить нынешних владельцев и объяснить им, что их время ушло и им пора уйти. Фанатам по всему миру уже надоело их правление. Клуб в кризисе и будет оставаться в кризисе при нынешних владельцах», — приводит Daily Mail слова Найтона.

    Контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» принадлежит семье американского бизнесмена Малькольма Глейзера, который приобрел клуб в мае 2005 года и скончался в мае 2014 года. Болельщики «красных дьяволов» ранее неоднократно выражали недовольство политикой владельцев клуба.

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