«Химки» объявили от увольнении Юрана

прекратили сотрудничество с главным тренером команды. Об этом сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону.

Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились. В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

Увольнение 53-летнего специалиста с поста главного тренера обойдется «Химкам» в 35-40 миллионов рублей.

По данным СМИ, новым главным тренером «Химок» станет Николай Писарев.

Напомним, Юран в ближайшее время может возглавить «Урал», который в начале недели расстался с Игорем Шалимовым.

После четырех туров РПЛ «Химки», имея 7 очков, занимают 7-е место в таблице. В следующем туре команда сыграет с грозненским «Ахматом» 14 августа на «Арене Химки».