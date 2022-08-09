Николай Писарев станет новым главным тренером «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок»рассказал, что новым главным тренером клуба станет

«Николай Николаевич Писарев возглавит "Химки". В ближайшие несколько дней об этом объявим. Планируется, что Писарев будет взят на постоянную основу? Здесь не могу ничего сказать.

Надеюсь, что на постоянную основу и надолго. Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

53-летний Писарев в настоящее время работает помощником Валерия Карпина в сборной России. В качестве главного тренера специалист работал в молодёжной сборной России, «Олимпийце» (ныне — «Пари НН») и «Екатеринодаре». Писарев в «Химках» займёт вакантный пост после увольнения Сергея Юрана.

Сегодня стало известно, что «Химки» прекратили сотрудничество с главным тренером команды Сергеем Юраном. До этого Юран уже дважды работал в «Химках» (2008 и 2020 годы), оба раза был уволен. В третий раз он возглавил команду в феврале этого года, при нём «красно-чёрные» сумели сохранить прописку в Премьер-Лиге.

После четырёх туров РПЛ «Химки» с семью очками занимают седьмое место в таблице.