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    Николай Писарев станет новым главным тренером «Химок»

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что новым главным тренером клуба станет Николай Писарев.

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    «Николай Николаевич Писарев возглавит "Химки". В ближайшие несколько дней об этом объявим. Планируется, что Писарев будет взят на постоянную основу? Здесь не могу ничего сказать.

    Надеюсь, что на постоянную основу и надолго. Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    53-летний Писарев в настоящее время работает помощником Валерия Карпина в сборной России. В качестве главного тренера специалист работал в молодёжной сборной России, «Олимпийце» (ныне — «Пари НН») и «Екатеринодаре». Писарев в «Химках» займёт вакантный пост после увольнения Сергея Юрана.

  • «Химки» объявили от увольнении Юрана
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    • Сегодня стало известно, что «Химки» прекратили сотрудничество с главным тренером команды Сергеем Юраном. До этого Юран уже дважды работал в «Химках» (2008 и 2020 годы), оба раза был уволен. В третий раз он возглавил команду в феврале этого года, при нём «красно-чёрные» сумели сохранить прописку в Премьер-Лиге.

    После четырёх туров РПЛ «Химки» с семью очками занимают седьмое место в таблице.

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