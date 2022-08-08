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    Варела: Уход легионеров — непростая ситуация, но это проблема «Динамо» и ФИФА

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    Уругвайский защитник Гильермо Варела рассказал о причинах своего ухода из «Динамо».

    Гильермо Варела
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    Гильермо Варела

    Напомним, что Варела тайно покинул расположение «Динамо» ночью перед игрой 2-го тура РПЛ с «Торпедо», хотя его контракт с бело-голубыми еще не был приостановлен.

    Необходимые документы клуб получил лишь на следующий день после игры. Спустя несколько дней защитник перешел в бразильский «Фламенго» на правах аренды.

    «Когда получаешь предложение от "Фламенго", очень трудно отказаться. Кроме того, ФИФА предоставила право выезда из России легионерам, и я уже рассматривал этот вариант до того, как получил предложение.

    Мой последний день в "Динамо" был не перед матчем с "Торпедо". На следующий день я вернулся в клуб, чтобы рассмотреть возможность реализации своего права по новому регламенту ФИФА. На командном ужине я сообщил о решении и попрощался с партнерами.

    Оштрафует ли меня "Динамо"? Я не буду об этом говорить в знак уважения. Я представляю, что уход легионеров — непростая ситуация, но это проблема "Динамо" и ФИФА. Как профессионал я должен заботиться о своей карьере и действовать согласно правилам ФИФА.

    Время, проведённое в России, было невероятным. У меня остались хорошие воспоминания, которые ничто не омрачит. Ко мне всегда хорошо относились и проявляли уважение.

    Сегодня я понимаю, что фанаты злятся, но они слышали только одну версию. Я не бежал — я предупредил, что собираюсь покинуть клуб.

    Что мотивировало подписать контракт с "Фламенго"? Клуб сам по себе и тот факт, что я буду рядом со своей семьей», — приводит слова Варелы Yahoo Sports.

    Напомним, что Бюро совета ФИФА приняло решение разрешить иностранным игрокам и тренерам продлить приостановку контрактов с клубами из России и Украины до 30 июня 2023 года.

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