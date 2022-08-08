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    Левандовский: Золотой мяч — приятный бонус, но я приехал в «Барселону» не из-за него

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский опроверг слухи, которые гласили о том, что игрок перешел в каталонский клуб для получения «Золотого мяча».

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Всегда говорил, что меня мотивирует успех команды. Индивидуальная награда — приятный бонус, но я приехал в "Барселону" не из-за неё. Сообщения, которые появлялись в СМИ ранее, — ложные», — приводит слова Левандовского Sport1.de.

    Весной появлялась информация, что 33-летний польский футболист, тогда ещё будучи форвардом мюнхенской «Баварии», хочет перейти в «Барселону», чтобы увеличить шансы на получение «Золотого мяча».

    Напомним, что в летнее трансферное окно каталонская «Барселона» приобрела Роберта Левандовски у «Баварии» за 50 млн евро.

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