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    Чалов: Момент с пенальти? Медина и Карраскаль вдвоём подошли, просили пробить

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    Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал разгромную победу своей команды над «Факелом» (4:1) в 4-м туре РПЛ и рассказал, почему не он исполнял пенальти.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Первый тайм? Непростое начало получилось. Вроде, контролировали игру, потом отдали инициативу, пропустили гол. После первого тайма сделали коррективы, поговорили в раздевалке и вышли на второй тайм. Вы видите, что было дальше.

    О чём говорили в перерыве? Убрали не мандраж, а суету. Стали играть корректнее, стало меньше потерь, что привело к моментам, который мы смогли реализовать.

    Момент с пенальти? Медина и Карраскаль вдвоём подошли, просили пробить. Хесус очень просил, нужно в правильный момент отдать удар человеку, который забьёт. После этого у него пошла игра, он отдал голевую передачу. Всё отлично. Не важно, кто забивает, главное то, что мы выигрываем.

    Мой гол? Я убирал под правую и знал, что защитник поднимет ногу, захочет заблокировать удар, бил в ближний. Получилось так, как хотел. Байка, то, что ко мне должна была прийти уверенность после Швейцарии? Да, байка, не знаю. У меня она не уходила. 51 гол в составе ЦСКА, нужно отметить один? Пусть будет "Реалу", — сказал Чалов в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

    Напомним, ЦСКА вместе со "Спартаком" лидируют в турнирной таблице РПЛ — за 4 матча команды набрали по 10 очков.

    В следующем туре команда Владимира Федотова сыграет в Санкт-Петербурге с "Зенитом". А "Факел" на своем поле примет "Урал".

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