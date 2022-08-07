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    Полузащитник «Факела» Роман Акбашев оценил игру своей команды в матче против ЦСКА

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    Футболист «Факела» Роман Акбашев прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 4-го тура РПЛ против ЦСКА, который завершился со счетом 1:4.

    Роман Акбашев
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    Роман Акбашев

    Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу «Факела», но во второй половине встречи «армейцы» забили четыре гола.

    «В первом тайме мы играли неплохо, создавали полумоменты. У ЦСКА же моментов особо не было. Что произошло во втором тайме? Не знаю, зачем-то начали играть на удержание счёта. ЦСКА прибавил во втором тайме. У них команда классом выше. Будем дальше работать», — передаёт слова Романа Акбашева корреспондент «Чемпионата».

    Напомним, ЦСКА вместе со «Спартаком» лидируют в турнирной таблице РПЛ — за 4 матча команды набрали по 10 очков.

    В следующем туре команда Владимира Федотова сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом». А «Факел» на своем поле примет «Урал».

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