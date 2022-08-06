Виейра: «Кристал Пэлас» незаслуженно проиграл «Арсеналу»

Главный тренер «Кристал Пэлас»подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

«Я не знаю, заслуженно ли "Арсенал" победил со счетом 2:0. Обе команды не создали много моментов.

У нас было два действительно хороших момента, чтобы вернуться в игру, но мы их не использовали, и это стало разочарованием. Мы знали, насколько хорош соперник, мы наблюдали за их игрой в предсезонке.

Нужно было хорошо защищаться, и у нас это получалось, особенно во втором тайме. В то же время, неиспользованные шансы стоили нам результата», — приводит слова Виейра BBC Sport.

Патрик Виейра — легенда «Арсенала». Он выступал за «канониров» с 1996 по 2005 годы и трижды становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Англии. С июля 2021-го он возглавляет «Кристал Пэлас».