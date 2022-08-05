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    Источник: «Барселона» может подписать Менье из «Боруссии»

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    Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье входит в сферу интересов «Барселоны», сообщает Diario Sport.

    Тома Менье
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    Тома Менье

    Каалонцы ищут альтернативу Сесару Аспиликуэте, который продлил контракт с «Челси» до 2024 года после того, как его трансфер в «Барсу» был заблокирован владельцем лондонского клуба.

    «Барселона» связывалась с «Боруссиией» еще зимой, сделав запрос по аренде Менье с обязательным выкупом, но дортмундцы ответили отказом.

    При этом, если даже немецкий клуб согласится на трансфер, его судьба будет зависеть от стоимости защитника — «Барселона» не хочет платить слишком много.

    Если каталонский клуб подпишет Менье, то команду может покинуть Серджиньо Дест.

    В 17 матчах прошлого сезона Бундеслиги Тома Менье забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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