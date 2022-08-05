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    Гласнер: «Айнтрахт» хочет застать «Баварию» врасплох

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    Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Германии против «Баварии».

    Оливер Гласнер
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    Оливер Гласнер

    «Прежде всего, речь идет о нашей собственной игре. Мы хотим застать "Баварию" врасплох. Я думаю, "Бавария" снова будет уверенно двигаться по сезону, потому что у них действительно отличный состав.

    Однако мы не будем поднимать белый флаг, а сделаем все возможное, чтобы начать сезон с победы. В одном матче всегда можно победить любую команду мира», — цитирует Гласнера пресс-служба клуба.

    Матч «Айнтрахт» — «Бавария» состоится в пятницу, 5 августа, и начнется в 21:30 по московскому времени.

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