Гласнер: «Айнтрахт» хочет застать «Баварию» врасплох

Главный тренер «Айнтрахта»поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Германии против «Баварии».

«Прежде всего, речь идет о нашей собственной игре. Мы хотим застать "Баварию" врасплох. Я думаю, "Бавария" снова будет уверенно двигаться по сезону, потому что у них действительно отличный состав.

Однако мы не будем поднимать белый флаг, а сделаем все возможное, чтобы начать сезон с победы. В одном матче всегда можно победить любую команду мира», — цитирует Гласнера пресс-служба клуба.

Матч «Айнтрахт» — «Бавария» состоится в пятницу, 5 августа, и начнется в 21:30 по московскому времени.