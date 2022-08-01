Томас Цорн: Для «Локо» Бека-Бека был качественным игроком

Спортивный директор «Локомотива»рассказал какой путь прошелв московском клубе и на какой уровень смог выйти футболист.

«Бека-Бека начал в "Локо" довольно неплохо, зимой был лёгкий спад, но это нормально для молодого игрока, это часть процесса развития. В последних матчах прошлого сезона он показывал отличную игру: здорово работал в отборе, научился действовать конструктивно, всегда старался найти последний тонкий пас.

Для "Локо" Бека-Бека был качественным игроком. Он очень тепло со всеми попрощался, долго держал прощальную речь. Алексис понимает, что приди он в "Ниццу" год назад, скорее всего был бы четвёртым выбором на позицию. А сейчас мы довели его до уровня, когда его покупают за приличные деньги как игрока в стартовый состав», — сказал Цорн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

Ранее стало известно, что «Локомотив» продал Бека-Бека в «Ниццу» за 12 миллионов евро. Еще два миллиона «железнодорожники» могут получить в виде бонусов.