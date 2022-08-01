Цорн: Бека-Бека знал, что со стороны «Локомотива» не будет препятствий

Спортивный директор «Локомотива»прокомментировал переход полузащитника Алексиса Бека-Бека в

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Алексис Бека-Бека Фото: ogcnice.com

«Ницца следит за Бека-Бека давно. Они были заинтересованы в нем еще тогда, когда он переходил к нам летом 2021 года. Сейчас у них поменялось руководство, пришел новый тренер ― Фавр, но селекция осталась та же. "Ницца" вышла на нас три с половиной недели назад, а первое письменное предложение поступило в прошлый вторник вечером.

У нас не было никакого давления, что мы должны обязательно продать Бека-Бека. У клуба хорошая коммуникация со всеми легионерами. Мы готовы рассмотреть уход игроков только при выгодном предложении. Тем более Алексис подписал документ, что он отказывается от опции ФИФА, но здесь гораздо важнее человеческие отношения между клубом и футболистом и его представителями.

Мы друг друга уважаем, никто из наших легионеров не собирается пользоваться этой опцией. Бека-Бека знал, что если за ним придет клуб, который соответствует пути его карьеры, а сумма устроит "Локомотив", то препятствий с нашей стороны не будет», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

Ранее стало известно, что «Локомотив» продал Бека-Бека в «Ниццу» за 12 миллионов евро. Еще два миллиона «железнодорожники» могут получить в виде бонусов.