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    Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов завершил карьеру в 37 лет

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    Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов завершил карьеру и принял решение занять место в структуре подмосковного «Космоса».

    Никита Баженов
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    Никита Баженов

    «Мы с нашей командой "Космос" из Долгопрудного давно приняли решение о том, что я закончил, хватит уже, если честно. Поэтому буду в структуре клуба, в каком качестве — на данный момент решаем. Дорогу молодым, пусть забирают и прогрессируют.

    Раньше передавал опыт, находясь на поле, сейчас буду это делать по-другому. Чтобы наша молодёжь развивалась, прогрессировала и уходила в более сильные команды.

    Перспективу развития в структуре "Космоса" я вижу. Это очевидно, потому что в нашей школе и академии 300 детей тренируются. Вы мне назовите какую-нибудь подмосковную команду, где такое количество детей тренируются на постоянной основе? Так что, помимо главной команды, которая во Второй лиге, у нас ещё очень серьёзная академия. И всё это делается на частные деньги, что тоже немаловажный фактор», — цитирует Баженова ТАСС.

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