ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийКаталонский бардак. Готова ли «Барса» к Левандовскому?
  • 05:19
    • Повышенный фрибет 3500 рублей в Фонбете. Как получить?
  • 10:53
    • «Фиорентина» подготовила новый контракт для Николы Миленковича с повышенной зарплатой
  • 10:39
    • Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов «Манчестер Сити»
  • 10:21
    • Криштиану Роналду заявил, что хочет расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед»
  • 10:11
    • ЦСКА согласовал все условия трансфера Виктора Мендеса из «Униона Эспаньола»
    Все новости спорта

    Экс-игрок «Ромы» может возглавить «Палермо»

    Футбол Футбол Италии Рома Палермо
    Экс-футболист Даниэле де Росси, известный болельщикам по выступлениям за «Рому», может в ближайшее время возглавить команду из второго итальянского дивизиона.

    Даниэле де Росси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэле де Росси

    По информации известного инсайдера Джанлуки ди Марцио, бывший полузащитник римского клуба является одним из кандидатов на пост главного тренера «Палермо», который в этом сезоне будет выступать в Серии Б..

    Также «Палермо» готов рассмотреть кандидатуру Клаудио Раньери.

    Стоит отметить, что де Росси пока не имеет самостоятельного опыта работы тренером. В свою очередь Раньери имеет огромный опыт. Последним местом работы 70-летнего итальянца был английский «Уотфорд», который он покинул в январе текущего года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соперники обменяются голами?
  • «Кишварда» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Астана» попрощается с еврокубками
  • «Астана» — «Ракув». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Вернёт ли БАТЭ интригу в матче?
  • «Коньяспор» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 28 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кишварда — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Астана — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Коньяспор — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Хапоэль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мюнхен-1860 — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.47
  • Экспресс дня 29 июля
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нойстрелиц — Карлсруэ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры