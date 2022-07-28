Экс-игрок «Ромы» может возглавить «Палермо»

Экс-футболист, известный болельщикам по выступлениям за «Рому», может в ближайшее время возглавить команду из второго итальянского дивизиона.

По информации известного инсайдера Джанлуки ди Марцио, бывший полузащитник римского клуба является одним из кандидатов на пост главного тренера «Палермо», который в этом сезоне будет выступать в Серии Б..

Также «Палермо» готов рассмотреть кандидатуру Клаудио Раньери.

Стоит отметить, что де Росси пока не имеет самостоятельного опыта работы тренером. В свою очередь Раньери имеет огромный опыт. Последним местом работы 70-летнего итальянца был английский «Уотфорд», который он покинул в январе текущего года.