Федотов рассказал, какие цели преследовал в матче против «Сочи»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал уверенный старт команды в новом чемпионате России.

Во втором туре ЦСКА разгромил «Сочи» (3:0), который в прошлом сезоне занял второе место в РПЛ под руководством Федотова.

«Все только начинается, пока мы просто взяли свои очки. Играли домашние матчи, при своих болельщиках. Настраивались на положительный результат, смогли его добиться.

Разговоры о нашем лидерстве? Не обращаем на них внимания, весь путь впереди. Победы, безусловно, окрыляют, помогают быстрее восстановиться, но все мысли давно уже о ближайшем сопернике.

Мы видели оба матча "Пари НН" на старте сезона и отметили, что это очень крепкая, дисциплинированная команда. Хорошо раскрывается при атакующих действиях, грамотно обороняется.

Задача (в матче против "Сочи") была одна, чтобы ЦСКА показал хороший футбол, который понравился бы нашим болельщикам, а также дал результат. Ничего больше, поверьте.

Что касается "Сочи", еще свежи воспоминания от нашей совместной работы. Это добавляло эмоций. У меня хорошие отношения с людьми, вместе с которыми трудились еще недавно. Теперь это история.

Все решалось на футбольном поле, и я очень рад, что ЦСКА добился заслуженной победы. Наша команда только строится, мы увлечены этим процессом», — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru.