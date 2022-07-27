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    Федотов рассказал, какие цели преследовал в матче против «Сочи»

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал уверенный старт команды в новом чемпионате России.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    Во втором туре ЦСКА разгромил «Сочи» (3:0), который в прошлом сезоне занял второе место в РПЛ под руководством Федотова.

    «Все только начинается, пока мы просто взяли свои очки. Играли домашние матчи, при своих болельщиках. Настраивались на положительный результат, смогли его добиться.

    Разговоры о нашем лидерстве? Не обращаем на них внимания, весь путь впереди. Победы, безусловно, окрыляют, помогают быстрее восстановиться, но все мысли давно уже о ближайшем сопернике.

    Мы видели оба матча "Пари НН" на старте сезона и отметили, что это очень крепкая, дисциплинированная команда. Хорошо раскрывается при атакующих действиях, грамотно обороняется.

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    • Задача (в матче против "Сочи") была одна, чтобы ЦСКА показал хороший футбол, который понравился бы нашим болельщикам, а также дал результат. Ничего больше, поверьте.

    Что касается "Сочи", еще свежи воспоминания от нашей совместной работы. Это добавляло эмоций. У меня хорошие отношения с людьми, вместе с которыми трудились еще недавно. Теперь это история.

    Все решалось на футбольном поле, и я очень рад, что ЦСКА добился заслуженной победы. Наша команда только строится, мы увлечены этим процессом», — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru.

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