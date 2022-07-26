В 22:00 26.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Лудогорец» — «Шэмрок Роверс» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шэмрок Роверс» — «Лудогорец» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37. Календарь и таблица Лиги чемпионов

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