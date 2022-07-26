«Шемрок Роверс» сыграет на своем поле с «Лудогорцем» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 июля, начало — в 22:00 мск. «Шемрок Роверс» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шемрок Роверс»

Эта команда уверенно лидирует в чемпионате Ирландии. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 7 очков.

А вот в своем предыдущем поединке «Шемрок Роверс» потерял очки. Дома команда не сумела одолеть «Дроэду Юнайтед» (1:1).

В первом матче с болгарами «Шемрок Роверс» смотрелся куда слабее оппонента, и в итоге справедливо уступил со счетом 3:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Наверняка «Шемрок Роверс» будет пытаться активно атаковать. Между тем, серия без побед составляет уже три матча.

«Лудогорец»

Болгарский клуб выиграл дома, и теперь спокойно летит в Дублин. Впрочем, от обороны «Лудогорец» точно играть не собирается.

Причем в своем чемпионате «Лудогорец» стартовал традиционно удачно. В трех матчах набрано 7 очков.

А вот минувший тур чемпионата принес команде разочарование. В выездном матче с ЦСКА 1948 была зафиксирована ничья (2:2).

Очевидно, что тренерский штаб «Лудогорца» пойдет на некоторые перестановки. Например, кто-то из лидеров может получить отдых.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лудогорец» за 2.37, на ничью за 3.20, а на «Шемрок Роверс» — за 2.87.

«Шемрок Роверс» не выигрывает уже в трех матчах к ряду.

«Лудогорец» по игре сморится на голову сильнее ирландцев.

Болгары выглядят монолитнее, и не допустят недооценки соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Лудогорца» с коэффициентом 2.37.