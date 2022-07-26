«Шемрок Роверс»
Эта команда уверенно лидирует в чемпионате Ирландии. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 7 очков.
А вот в своем предыдущем поединке «Шемрок Роверс» потерял очки. Дома команда не сумела одолеть «Дроэду Юнайтед» (1:1).
В первом матче с болгарами «Шемрок Роверс» смотрелся куда слабее оппонента, и в итоге справедливо уступил со счетом 3:0.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Наверняка «Шемрок Роверс» будет пытаться активно атаковать. Между тем, серия без побед составляет уже три матча.
«Лудогорец»
Болгарский клуб выиграл дома, и теперь спокойно летит в Дублин. Впрочем, от обороны «Лудогорец» точно играть не собирается.
Причем в своем чемпионате «Лудогорец» стартовал традиционно удачно. В трех матчах набрано 7 очков.
А вот минувший тур чемпионата принес команде разочарование. В выездном матче с ЦСКА 1948 была зафиксирована ничья (2:2).
Очевидно, что тренерский штаб «Лудогорца» пойдет на некоторые перестановки. Например, кто-то из лидеров может получить отдых.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лудогорец» за 2.37, на ничью за 3.20, а на «Шемрок Роверс» — за 2.87.
«Шемрок Роверс» не выигрывает уже в трех матчах к ряду.
«Лудогорец»
Болгары выглядят монолитнее, и не допустят недооценки соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Лудогорца» с коэффициентом 2.37.