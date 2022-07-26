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    «Лудогорец» снова покажет класс

    «Шемрок Роверс» — «Лудогорец». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 26 июля 2022 года

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    Кирил Десподов
    «Шемрок Роверс» сыграет на своем поле с «Лудогорцем» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 июля, начало — в 22:00 мск. «Шемрок Роверс» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Июля 2022 года
    Шэмрок Роверс
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Шэмрок Роверс 22:00 Лудогорец Лудогорец
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Шемрок Роверс»

    Эта команда уверенно лидирует в чемпионате Ирландии. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 7 очков.

    А вот в своем предыдущем поединке «Шемрок Роверс» потерял очки. Дома команда не сумела одолеть «Дроэду Юнайтед» (1:1).

    В первом матче с болгарами «Шемрок Роверс» смотрелся куда слабее оппонента, и в итоге справедливо уступил со счетом 3:0.

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    Наверняка «Шемрок Роверс» будет пытаться активно атаковать. Между тем, серия без побед составляет уже три матча.

    «Лудогорец»

    Болгарский клуб выиграл дома, и теперь спокойно летит в Дублин. Впрочем, от обороны «Лудогорец» точно играть не собирается.

    Причем в своем чемпионате «Лудогорец» стартовал традиционно удачно. В трех матчах набрано 7 очков.

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    • А вот минувший тур чемпионата принес команде разочарование. В выездном матче с ЦСКА 1948 была зафиксирована ничья (2:2).

    Очевидно, что тренерский штаб «Лудогорца» пойдет на некоторые перестановки. Например, кто-то из лидеров может получить отдых.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лудогорец» за 2.37, на ничью за 3.20, а на «Шемрок Роверс» — за 2.87.

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    «Шемрок Роверс» не выигрывает уже в трех матчах к ряду.

    «Лудогорец» по игре сморится на голову сильнее ирландцев.

    Болгары выглядят монолитнее, и не допустят недооценки соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Лудогорца» с коэффициентом 2.37.

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    «Шемрок Роверс» — «Лудогорец»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 26.07.2022. Прогнозы на футбол. «Лудогорец» снова покажет класс
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