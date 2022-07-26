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    «Ноттингем Форест» подпишет опорника «Штутгарта» за 15 млн евро

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    Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» согласовал трансфер полузащитника «Штутгарта» Ореля Мангаля, сообщает Sky Sports.

    Орель Мангаля
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    Орель Мангаля

    По данным издания, сумма трансфера составляет 12,7 млн фунтов (15 млн евро). 26 июля футболист пройдет медосмотр.

    Бельгиец станет 12-м новичком «Ноттингема» этим летом. С учетом этого трансфера за нынешнее трансферное окно английский клуб потратил 73,5 млн фунтов (почти 87 млн евро).

    В минувшем сезоне 24-летний опорник отыграл за «Штутгарт» 29 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В марте он дебютировал за сборную Бельгии в матче с Ирландией.

    Сообщает, что «Ноттингем» также работает над трансфером левого защитника «Бетиса» Алекса Морено.

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