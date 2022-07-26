«Ноттингем Форест» подпишет опорника «Штутгарта» за 15 млн евро

Новичок АПЛсогласовал трансфер полузащитника, сообщает Sky Sports

По данным издания, сумма трансфера составляет 12,7 млн фунтов (15 млн евро). 26 июля футболист пройдет медосмотр.

Бельгиец станет 12-м новичком «Ноттингема» этим летом. С учетом этого трансфера за нынешнее трансферное окно английский клуб потратил 73,5 млн фунтов (почти 87 млн евро).

В минувшем сезоне 24-летний опорник отыграл за «Штутгарт» 29 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В марте он дебютировал за сборную Бельгии в матче с Ирландией.

Сообщает, что «Ноттингем» также работает над трансфером левого защитника «Бетиса» Алекса Морено.