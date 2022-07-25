Джейсон Денайер в скором времени может подписать контракт с «Торино»

«Торино» близок к подписанию бельгийского защитника, находящегося в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте

27-летний футболист намерен получить достаточно игрового времени, чтобы поехать в составе сборной Бельгии на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Денайер в июле 2013 года перешёл в «Манчестер Сити», однако в составе английской команды за пять лет ни разу не появился на поле, проведя весь срок контракта в арендах. В 2018-м горожане продали Денайера в «Лион», где Джейсон в 137 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

В 2015-м дебютировал за национальную сборную Бельгии. В 35 матчах за команду он отличился один раз.