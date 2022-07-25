ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гальтье стал новым рулевым ПСЖ этим летомС Гальтье ПСЖ также не выиграет Лигу чемпионов
    Все новости спорта

    Джейсон Денайер в скором времени может подписать контракт с «Торино»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Торино Трансферы
    «Торино» близок к подписанию бельгийского защитника Джейсона Денайера, находящегося в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте.

    Джейсон Денайер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейсон Денайер

    27-летний футболист намерен получить достаточно игрового времени, чтобы поехать в составе сборной Бельгии на чемпионат мира-2022 в Катаре.

    Денайер в июле 2013 года перешёл в «Манчестер Сити», однако в составе английской команды за пять лет ни разу не появился на поле, проведя весь срок контракта в арендах. В 2018-м горожане продали Денайера в «Лион», где Джейсон в 137 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

    В 2015-м дебютировал за национальную сборную Бельгии. В 35 матчах за команду он отличился один раз.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первая победа Шаронова?
  • «КамАЗ» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • «Барса» и «Юве» устроят перестрелку в Техасе?
  • «Барселона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Шериф» вырвет путёвку в 3-й раунд?
  • «Шериф» — «Марибор». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.10
  • Экспресс дня 25 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч КамАЗ — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Барселона — Ювентус
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шериф — Марибор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Шевченко — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алис — Ивашко
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гоевчик — Кирьос
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сок — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Америка Мехико
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры