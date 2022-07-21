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    «Атлетико» в скором времени объявит о подписании Науэля Молина

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    Защитник итальянского «Удинезе» и сборной Аргентины Науэль Молина в ближайшие дни будет представлен в качестве игрока мадридского «Атлетико», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.

    Науэль Молина
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    Науэль Молина

    Источник сообщает, что клубы достигли договорённости и сейчас находятся на стадии подготовки необходимых бумаг.

    Аргентинский защитник Неуэн Перес, который провёл в «Удинезе» прошлый сезон, станет частью сделки.

    Ожидается, что сумма трансфера составит € 15 — 20 млн.

    Молина выступает за «Удинезе» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В прошедшем сезоне игрок провёл за итальянский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

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