«Атлетико» в скором времени объявит о подписании Науэля Молина

Науэль Молина Фото: globallookpress.com
Источник сообщает, что клубы достигли договорённости и сейчас находятся на стадии подготовки необходимых бумаг.
Аргентинский защитник Неуэн Перес, который провёл в «Удинезе» прошлый сезон, станет частью сделки.
Ожидается, что сумма трансфера составит € 15 — 20 млн.
Молина выступает за «Удинезе» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В прошедшем сезоне игрок провёл за итальянский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.