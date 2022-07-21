БАТЭ крупно проиграл «Коньяспору» в квалификации ЛК, «Ракув» разгромил «Астану»

Борисовскийпотерпел поражение от турецкого(0:3) в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Отобрали гости мяч в центре поля, Хаджиахметович протащил его по центру и отыграл налево в штрафную на Зюмера Бютюки, который переиграл защитника и сильно пробил низом в ближний угол.

Спустя минуту турки остались в меньшинстве — защитник Угурджан Язгылы получил вторую желтую карточку.

На 58-й минуте провалилась оборона белорусской команды, последовала длинная передача из глубины поля на Михаляка, который убежал один на один и аккуратным ударом мимо Кудравеца положил мяч в самый угол ворот белорусской команды.

А на пятой компенсированной минуте убежали в контратаку игроки «Коньяспора». Демир не смог справа выйти один на один, притормозил, затем отдал на Мурича, который из-за пределов штрафной площади по красивой дуге положил мяч в дальний угол.

Футбол. Лига конференций. Квалификация БАТЭ — Коньяспор 0:3 Голы: 0:1 Z.Bytyqi (39'), 0:2 Конрад Михаляк (58'), 0:3 Роберт Мурич (90 + 5') БАТЭ: Andrey Kudravets, Danila Nechaev, Jakov Filipovic, Максим Бордачёв, Dmitri Bessmertny, Станислав Драгун, Valery Bocherov, Vladislav Malkevich, Ilya Vasilevich (Yaroslav Oreshkevich, 54'), Nemanja Milic, Валерий Громыко (Timofey Sharkovskiy, 69') Коньяспор: Сокол Чикалеши (Muhammet Demir, 69'), Z.Bytyqi, Эндри Чекичи (Adil Demirbag, 46'), Конрад Михаляк (Amilton, 69'), Сонер Дикмен, Амир Хаджиахметович, Гилерме, Франсиско Кальво, Угурджан Язгылы, Ахмет Огюз, Ибрагим Шехич Предупреждения: Угурджан Язгылы (24'), Угурджан Язгылы (40'), Ибрагим Шехич (79'), Valery Bocherov (86')

В параллельном матче польский «Ракув» на своем поле разгромил казахстанскую «Астану» со счетом 5:0.

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Перед своей штрафной площадкой «Астана» потеряла мяч, после чего издали пробил Иван Лопес.

На 21-й минуте хозяева остались в меньшинстве — полузащитник Деян Сореску получил вторую желтую карточку.

На 41-й минуте хозяева удвоили счет. Матеуш Вдовяк получил пространство на правом краю штрафной, а следом за ним и мяч, потом сблизился с Марко Милошевичем и пробил мимо него.

На 62-й минуте составы уравнялись — полузащитник «Астаны» Аслан Дарабаев получил второе предупреждение.

А спустя три минуты счет стал крупным. Иви Лопес поборолся с двумя соперниками в штрафной площадке и сумел выполнить передачу во вратарскую на Гутковского, который расстрелял Милошевича.

На 76-й минуте Лопес перевел мяч на левый край штрафной, где Кочергин первым касанием игровой снаряд принял, а вторым отправил его в правый угол.

А уже в компенсированное время в ворота «Астаны» был назначен пенальти, который реализовал Фран Тудор.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Ракув — Астана 5:0 Голы: 1:0 Ivi Lopez (4'), 2:0 Mateusz Wdowiak (42'), 3:0 Владислав Гутковский (65'), 4:0 Владислав Кочергин (77'), 5:0 Фран Тудор (пенальти) (90 + 5') Ракув: Владан Ковачевич, Богдан Раковитан (Фран Тудор, 46'), Зоран Арсенич, Milan Rundic, Deian Cristian Sorescu, Giannis Papanikolaou, Ben Lederman (Владислав Кочергин, 46'), Патрик Кун, Mateusz Wdowiak (Wiktor Dlugosz, 70'), Владислав Гутковский (Fabian Piasecki, 79'), Ivi Lopez (Шимон Чиж, 83') Астана: Pedro Eugenio (Stanislav Basmanov, 82'), Рай Влут, Тимур Досмагамбетов, Макс Эбон, Aslan Darabayev, Jeremy Manzorro (Юрий Перцух, 70'), Bryan Garcia (Абат Аимбетов, 69'), Денис Поляков, Talgat Kusyapov (Danylo Beskorovainyi, 82'), Mikhail Gabyshev, Marko Milosevic Предупреждения: Deian Cristian Sorescu (12'), Jeremy Manzorro (13'), Deian Cristian Sorescu (21'), Aslan Darabayev (29'), Богдан Раковитан (32'), Talgat Kusyapov (48'), Talgat Kusyapov (62'), Тимур Досмагамбетов (69'), (90 + 3')

Ответные матчи пройдут 28 июля.

Другие результаты

«Спартак» Тр — «Ньютаун» 4:1

«Вележ» — «Хамрун Спартанс» 0:1

«АЗ Алкмар» — «Тузла Сити» 1:0

«Риека» — «Юргорден» 1:2

«Сент-Патрикс» — «Мура» 1:1

«Мазервелл» — «Слайго Роверс» 0:1

«Влажния» — «Университатя» Кр 1:1