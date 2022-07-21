БАТЭ крупно проиграл «Коньяспору» в квалификации ЛК, «Ракув» разгромил «Астану»

Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Отобрали гости мяч в центре поля, Хаджиахметович протащил его по центру и отыграл налево в штрафную на Зюмера Бютюки, который переиграл защитника и сильно пробил низом в ближний угол.
Спустя минуту турки остались в меньшинстве — защитник Угурджан Язгылы получил вторую желтую карточку.
На 58-й минуте провалилась оборона белорусской команды, последовала длинная передача из глубины поля на Михаляка, который убежал один на один и аккуратным ударом мимо Кудравеца положил мяч в самый угол ворот белорусской команды.
А на пятой компенсированной минуте убежали в контратаку игроки «Коньяспора». Демир не смог справа выйти один на один, притормозил, затем отдал на Мурича, который из-за пределов штрафной площади по красивой дуге положил мяч в дальний угол.
В параллельном матче польский «Ракув» на своем поле разгромил казахстанскую «Астану» со счетом 5:0.
Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Перед своей штрафной площадкой «Астана» потеряла мяч, после чего издали пробил Иван Лопес.
На 21-й минуте хозяева остались в меньшинстве — полузащитник Деян Сореску получил вторую желтую карточку.
На 41-й минуте хозяева удвоили счет. Матеуш Вдовяк получил пространство на правом краю штрафной, а следом за ним и мяч, потом сблизился с Марко Милошевичем и пробил мимо него.
На 62-й минуте составы уравнялись — полузащитник «Астаны» Аслан Дарабаев получил второе предупреждение.
А спустя три минуты счет стал крупным. Иви Лопес поборолся с двумя соперниками в штрафной площадке и сумел выполнить передачу во вратарскую на Гутковского, который расстрелял Милошевича.
На 76-й минуте Лопес перевел мяч на левый край штрафной, где Кочергин первым касанием игровой снаряд принял, а вторым отправил его в правый угол.
А уже в компенсированное время в ворота «Астаны» был назначен пенальти, который реализовал Фран Тудор.
Ответные матчи пройдут 28 июля.
Другие результаты
«Спартак» Тр — «Ньютаун» 4:1
«Вележ» — «Хамрун Спартанс» 0:1
«АЗ Алкмар» — «Тузла Сити» 1:0
«Риека» — «Юргорден» 1:2
«Сент-Патрикс» — «Мура» 1:1
«Мазервелл» — «Слайго Роверс» 0:1
«Влажния» — «Университатя» Кр 1:1