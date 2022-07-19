Керк: В Нидерландах играют в более открытый футбол, а в России все думают о результате

Гирано Керк Фото: globallookpress.com
«Обычно я забиваю больше за сезон. Конечно, недоволен статистикой, есть над чем работать.
Прошедший сезон для меня как основа, теперь мне уже есть с чем сравнить. В новом чемпионате однозначно нужно играть лучше.
Не сказал бы, что в России тяжелее забивать. Но я даже похвалю российский футбол. Здесь действуют в обороне намного лучше.
В Нидерландах играют в более открытый футбол, а в России все больше думают о результате.
Из всех команд, с кем играл в РПЛ, лучшая оборона у Зенита», — сказал игрок «Матч ТВ».
Контракт Керка с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2025 года.