Керк: В Нидерландах играют в более открытый футбол, а в России все думают о результате

Нападающийоценил уровень футбола в РПЛ и заявил, что считает оборонительную игру «Зенита» лучшей в лиге.

«Обычно я забиваю больше за сезон. Конечно, недоволен статистикой, есть над чем работать.

Прошедший сезон для меня как основа, теперь мне уже есть с чем сравнить. В новом чемпионате однозначно нужно играть лучше.

Не сказал бы, что в России тяжелее забивать. Но я даже похвалю российский футбол. Здесь действуют в обороне намного лучше.

В Нидерландах играют в более открытый футбол, а в России все больше думают о результате.

Из всех команд, с кем играл в РПЛ, лучшая оборона у Зенита», — сказал игрок «Матч ТВ».

Контракт Керка с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2025 года.