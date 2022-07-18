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    «Атлетико» близок к подписанию контракта с Орье

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    Мадридский «Атлетико» близок к подписанию контракта с защитником сборной Кот-Д’Ивуара Сержем Орье, сообщает AS.

    Серж Орье
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    Серж Орье

    На данный момент 29-летний футболист находится в статусе свободного агента. Минувший сезон Орье провел в «Вильярреале», за который сыграл в 24 матчах во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Однако по окончании сезона испанский клуб принял решение не продлевать контракт с ивуарийцем.

    По информации источника, переговоры о переходе между сторонами находятся в завершающей стадии.

    В минувшем сезоне Орье провел за «Вильярреал» 24 матча во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

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