«Атлетико» близок к подписанию контракта с Орье

Мадридский «Атлетико» близок к подписанию контракта с защитником сборной Кот-Д’Ивуара, сообщает AS.

На данный момент 29-летний футболист находится в статусе свободного агента. Минувший сезон Орье провел в «Вильярреале», за который сыграл в 24 матчах во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Однако по окончании сезона испанский клуб принял решение не продлевать контракт с ивуарийцем.

По информации источника, переговоры о переходе между сторонами находятся в завершающей стадии.

В минувшем сезоне Орье провел за «Вильярреал» 24 матча во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.