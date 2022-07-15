РФС после отказа CAS может обратиться в Верховный суд Швейцарии

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность обратиться в Верховный суд Швейцарии по поводу отстранения команд и сборных от международных турниров, сообщает «Чемпионат».

Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляции РФС об отстранении российских клубов и сборных.

«15 июля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении исков Российского футбольного союза и футбольных клубов "Зенит", "Динамо", "Сочи" и ЦСКА к УЕФА и ФИФА, связанных с решением об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов.

В настоящий момент Союз ожидает от CAS полный текст решения, после анализа которого будет принято решение о дальнейших действиях. Возможные варианты включают в том числе обращение в Верховный суд Швейцарии, а также подачу исков в CAS, связанных с компенсацией финансовых убытков, понесенных РФС вследствие действий УЕФА и ФИФА», — сказали изданию в службе коммуникаций РФС.