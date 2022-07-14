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    Стали известны расписание и новая схема проведения Кубка России

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    Опубликованы сроки и регламент проведения Кубка России. Данные появились на сайте «Матч ТВ».

    Мяч РПЛ
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    Мяч РПЛ

    Групповой этап начнут 16 команд, из которых сформируют четыре группы. Этап стартует 30-31 августа. Последние матчи состоятся 8 ноября. Здесь будет применяться круговая схема — три встречи дома и три в гостях.

    Две первые команды группы выходят в 1/4 финала верхней сетки плей-офф, третьи команды — в 1/4 нижней сетки плей-офф, а команды, занявшие четвертые места в группах, покинут турнир.

    Проигравшие команды в четвертьфиналах верхней сетки плей-офф попадают в четвертьфинал нижней сетки. Такая же схема предусмотрена в полуфиналах и финалах. Матчи плей-офф стартуют в феврале.

    В верхней сетке каждый раунд плей-офф будет состоять из двух матчей, а в нижней сетке команды будут решать вопрос в одном поединке. По итогам должно быть выявлено по одному победителю от каждой сетки. Они встретятся в Суперфинале.

    Расписание
    • 1-й тур — 30–31 августа;
    • 2-й тур — 13–14 сентября;
    • 3-й тур — 29 сентября;
    • 4-й тур — 11–12 октября;
    • 5-й тур — 25–26 октября;
    • 6-й тур — 8–9 ноября.
    • Суперфинал — 11 июня.
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