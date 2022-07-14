Стали известны расписание и новая схема проведения Кубка России

Опубликованы сроки и регламент проведения Кубка России. Данные появились на сайте «Матч ТВ».

Групповой этап начнут 16 команд, из которых сформируют четыре группы. Этап стартует 30-31 августа. Последние матчи состоятся 8 ноября. Здесь будет применяться круговая схема — три встречи дома и три в гостях.

Две первые команды группы выходят в 1/4 финала верхней сетки плей-офф, третьи команды — в 1/4 нижней сетки плей-офф, а команды, занявшие четвертые места в группах, покинут турнир.

Проигравшие команды в четвертьфиналах верхней сетки плей-офф попадают в четвертьфинал нижней сетки. Такая же схема предусмотрена в полуфиналах и финалах. Матчи плей-офф стартуют в феврале.

В верхней сетке каждый раунд плей-офф будет состоять из двух матчей, а в нижней сетке команды будут решать вопрос в одном поединке. По итогам должно быть выявлено по одному победителю от каждой сетки. Они встретятся в Суперфинале.