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    Алекс Крал: Рад присоединиться к «Шальке» и начать предсезонную подготовку

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    Бывший чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал свой переход в «Шальке».

    Алекс Крал
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    Алекс Крал

    24-летний чех проведет сезон-2022/23 в составе немецкой команды.

    «Рад присоединиться к одноклубникам и начать предсезонную подготовку. Перед "Шальке" стоят серьезные задачи в новом сезоне в одном из лучших европейских чемпионатов. Мы все хотим как можно лучше подготовиться, чтобы справиться с этими задачами», — приводит официальный сайт клуба из Гельзенкирхена слова Крала.

    1 июля «Спартак» объявил, что Крал воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с командой до конца июня 2023 года. Соглашение московского клуба с футболистом действует до конца июня 2024 года.

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