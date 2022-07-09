Руни может вернуться в МЛС

Экс-игрок сборной Англиипосле ухода с поста главного тренера «Дерби Каунти» может продолжить карьеру в Северной Америке.

Как передает The Times, 36-летний англичанин рассматривает возможность возвращения в МЛС в качестве тренера своего бывшего клуба «Ди Си Юнайтед».

Руни объявил о том, что покидает пост наставника «Дерби Каунти», в среду, 24 июня. Предполагалось, что у бывшего игрока «МЮ» и «Эвертона» уже есть предложение о продолжении тренерской карьеры — однако, как сообщается, Уэйн прошел курс по получению профессиональной тренерской лицензии только наполовину.

Поэтому он недавно посетил тулонский турнир среди юношей до 20 лет в рамках продолжения своего обучения.